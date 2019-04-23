هل جاءت تفجيرات سريلانكا رداً على هجوم المسجدين في نيوزيلندا؟

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال وزير الدفاع السريلانكي، اليوم، إن التحقيقات الأولية، تظهر أن التفجيرات التي ضربت البلاد الأحد الماضي جاءت رداً على هجوم المسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي.

وقال الوزير: إن التحقيق أظهر أن اعتداءات سريلانكا “رد انتقامي على اعتداءات كرايستشرش”، التي استهدفت مسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصاً.

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والثلاثاء أعلنت السلطات في سريلانكا، أن عدد القتلى ارتفع إلى 310، فيما أصيب نحو 500 شخص آخرين.

وأصبحت حالة الطوارئ سارية الثلاثاء في سريلانكا، بينما ألقت الشرطة القبض على 40 مشتبهاً بهم، بينهم سائق سيارة يزعم أن الانتحاريين استخدموها، ومالك منزل أقام فيه بعضهم.

ومنح الرئيس السريلانكي مايتريبالا سيريسينا، الجيش سلطات واسعة النطاق لاعتقال المشتبه بهم.

وأعلنت سريلانكا حداداً عاماً، بعد يوم واحد من كشف مسؤولين أنهم تلقوا تحذيرات قبل أسابيع من احتمال قيام جماعة متطرفة بشن هجمات دامية.