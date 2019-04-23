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سريلانكا في حالة صدمة.. تفسيرات مثيرة للجدل عن الهجمات الإرهابية
متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل
رأى مسؤولو الحكومة في سريلانكا أن سلسلة التفجيرات التي هزت البلاد على مدى الأيام القليلة الماضية، والتي راح ضحيتها 300 شخص تقريبًا، كانت نتاجاً للعديد من الأحداث خارج البلاد.
وقال وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، إن التحقيقات بشأن التفجيرات أظهرت أنها ذات صلة بالهجوم الإرهابي على مسجدي نيوزيلندا خلال الشهر الماضي، والذي راح ضحيته 50 شخصاً من المصلين.
وقال الوزير إن التحقيق أظهر أن اعتداءات سريلانكا “رد انتقامي على اعتداءات كرايستشرش”، التي استهدفت مسجدين في نيوزيلندا الشهر الماضي.
وتعيش سريلانكا حالة من الصدمة والارتباك، وتحاول أن تفهم كيف أطلقت جماعة إرهابية غير معروفة موجة من التفجيرات الانتحارية المنسقة التي أسفرت عن مذبحة وفي واحد من أسوأ أيام البلاد في تاريخها.
وأكد المتحدث باسم الحكومة، وزير الصحة راجيثا سيناراتني، أن هناك تنسيقاً كاملاً مع شبكة دولية تدعم الإرهاب، مشيرًا إلى أنه بدون هذا التعاون ما كان لتلك العمليات أن تنجح في حصد الأرواح كما حصل في الأيام الماضية.
واتهمت الحكومة جماعتين محليتين في هذا العمل الإرهابي، إحداهما جماعة التوحيد التي عُرف عنها نهجها المتشدد تجاه الأديان الأخرى بشكل واضح.
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