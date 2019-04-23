صور.. طريق الحرث – الخارش بصامطة.. سرعة وتهور يحصدان أرواح المارة

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - علي شيبان - جازان

لا يزال طريق إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، بالخارش التابعة لمحافظة صامطة بجازان والمؤدي إلى محافظة الحرث يحصد مزيداً من الأرواح مع كل إجازة سواء نهاية الأسبوع أو أيام الدوام الرسمي والأعياد دون أي تحرك ملحوظ لإيجاد حلول لذلك الطريق.

– مضمار سباق:

وتحدث خالد سهلي لـ”الموطن“، قائلاً: إن الطريق السريع بين إسكان الخارش ومحافظة الحرث من الطريق التي تحصد أرواح المواطنين كل أسبوع حيث إن الطريق يمتد أكثر من 15 كيلو بشكل مستقيم دون وجود أي مطبات اصطناعية أو أي علامات لتهدية بل إنه أصبح مضماراً لسباقات السيارات وخاصة أصحاب السيارات الرياضية وأيضاً من المراهقين والشباب وأغلبهم يقوم بالسباق في هذا الطريق بسبب استقامته لأكثر من 15 كيلو؛ ما أدى إلى وفاة أشخاص كثيرين.

-عدم وجود ساهر:

فيما بيَّن عيسى هزازي قائلاً: “إن هذا الطريق من الطرق الميتة في المنطقة بسبب السرعة والتهور في ظل غياب “نظام ساهر” على هذا الطريق الطويل واستغرب غياب هذا النظام لهذا الطريق الذي أصبح مضمار لسباق السيارات”.

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– حوادث مميتة:

واستطرد محمد كريري قائلاً: “إن هذا الطريق يشهد أسبوعياً حوادث مرورية مميتة وأغلب هذه الحوادث بسبب تجاوز السرعة الجنونية مما يؤدي إلى انقلاب المركبة أو اصطدام بالحاجز الحديدي الذي وضع بين الطريق، ولن ننسى حادث الطلاب قبل سنة والذي راح ضحيته أكثر من 4 طلاب وأيضاً الحادث الذي راح ضحيته أكثر من 8 عمال من النظافة.

عدسة “متابعات الخليج 365” رصدت عدة آثار تلك الحوادث على هذا الطريق ووجود بقايا لبعض السيارات التي تعرضت لحوادث الانقلاب وأيضاً الارتطامات في الحاجز الحديدي.

– مناشدة:

وناشد أهالي محافظة صامطة والحرث عبر “متابعات الخليج 365 “من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن، مطالبين بضرورة إنهاء هذه المعاناة وإيجاد حلول مثل وضع “نظام ساهر” أو مطبات تهدئة لتخفيف من هذه الحوادث المرورية المميتة.