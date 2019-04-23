غداً.. رئيس الشورى يزور باكستان ويلتقي كبار المسؤولين

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - واس

يزور رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ غداً جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، تلبية لدعوة رسمية من معالي رئيس مجلس الشيوخ في

الباكستان محمد صادق سنجراني.

وسيلتقي معالي رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة بعدد من كبار المسؤولين الباكستانيين، كما سيعقد جلسة مباحثات مشتركة مع رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني.

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز علاقاتها مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، لما لها من دور مهم في العالم الإسلامي وفي تعزيز السلام والأمن الاقليمي والعالمي.

وأشار معالي الدكتور عبد الله آل الشيخ إلى أن الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في المملكة وباكستان تأتي في سياق دعم هذه العلاقات التاريخية الممتدة عبر عقود مضت لمس فيها البلدين والشعبين الشقيقين أهمية قصوى للتعاون والتكاتف على مختلف المستويات، لافتاً النظر إلى الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد إلى باكستان مؤخراً وما نتج عنها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات ستعمل على تعزيز علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات .

وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن أمله أن تسهم زيارة وفد المجلس إلى باكستان في فتح أفاق جديدة للعلاقات بين البلدين، لاسيما في المجال البرلماني بين المجلسين في البلدين الشقيقين لما تمثله المجالس البرلمانية من أهمية في تعزيز العلاقات الثنائية، وبما ينعكس على مختلف مجالات التعاون بين الجانبين، مؤكداً على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به مجلس الشورى ومجلس الشيوخ في توثيق وتطوير العلاقات السعودية الباكستانية، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة بين المجلسين وأعضائهما وما تقوم به لجان الصداقة البرلمانية المشتركة بين المجلسين، إلى جانب دورهما في إقرار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

ويضم وفد معالي رئيس مجلس الشورى عدداً من أعضاء المجلس وهم معالي الدكتور صالح بن عبد الرحمن الشهيب، والدكتور عبد الله بن حمود الحربي، والدكتور عبدالرحمن بن حمد هيجان، والدكتورة فاطمة بنت فائز الشهري، ولينا بنت خالد المعينا .