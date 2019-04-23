الان تتابع 5 خطوات لاستفادة السعوديين والسعوديات من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن 5 خطوات لاستفادة السعوديين والسعوديات من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات. وشملت الخطوات، التسجيل في البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، إكمال السيرة الذاتية وإرفاق صورة من المؤهل العلمي، إكمال عملية التوظيف والانضمام للبرنامج، التقديم على الوظيفة المناسبة وانتظار قبول المنشأة، البحث عن الإعلانات الوظيفية.

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