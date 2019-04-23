الان تتابع “الجمارك” تحبط محاولات تهريب أكثر من 15 مليون ريال سعودي إلى خارج المملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
نجحت الجمارك السعودية، خلال الفترة من أول رجب إلى 15 شعبان 1440هـ، في إحباط محاولات عديدة لتهريب أكثر من 15 مليون ريال سعودي إلى خارج المملكة.
وقالت الجمارك، في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”: “تمكنت الجمارك السعودية خلال الفترة 1 رجب – 15 شعبان 1440هـ من إحباط محاولات عديدة لتهريب مبالغ مالية إلى خارج المملكة تجاوزت 15 مليون ريال سعودي، وذلك بعد محاولة المهربين إخفائها بطرق تهريب احترافية”.
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