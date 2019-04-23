الشورى يطالب بإلزام شركات الطيران بتطبيق الآليات والضوابط المتبعة عند تأخر الرحلات

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

وجه مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة اليوم، مطالبته إلى الهيئة العامة للطيران المدني بإلزام شركات الطيران بتطبيق الآليات والضوابط المتبعة عند تأخر الرحلات، لضمان حقوق المسافرين.

وطالب المجلس، هيئة الطيران، بمعالجة أسباب تعثر مشروعاتها وتضمين ذلك في تقاريرها القادمة، وكذلك تضمين التقارير تفاصيل عن رسوم المطارات المفروضة على شركات الطيران والمسافرين ومقارنتها مع مثيلاتها في المطارات الإقليمية والدولية.

لافتا إلى ضرورة توسع الهيئة في إصدار تصاريح شركات الخدمات الأرضية، لزيادة المنافسة وتحسين الجودة، فضلا عن رفع مستوى خدمات بقية المكاتب التنفيذية في مطارات المملكة أسوة بالمطارات الرئيسة.

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وفي سياق متصل، طالب الشورى، الهيئة العامة للسياحة، بتقديم الدعم المعنوي والمادي لأصحاب المتاحف الخاصة بما يضمن اسهامها بشكل احترافي في التعريف بالتراث الوطني وتحفيز الأجيال الجديدة على الاعتزاز الموروث الآباء والأجداد، وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس د.صالح الخثلان د.محمد الحيزان.

مشددا على أهمية تكثيف جهودها لمزيد من العناية باللغات، وفي مقدمتها اللغة العربية في المناشط والفعاليات السياحية المتنوعة، وإجراء دراسات معمقة لقياس الرضى عن الخدمات السياحية ، للإسهام في تطوير بيئة سياحية جاذبة.

وأكد مجلس الشورى على الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، باتخاذ الإجراءات التي تكفل مزيداً من التنسيق المسبق بين مبادرات ومشروعات السياحة والترفيه والرياضة والثقافة، بما يضمن كفاءة الإنفاق وتعظيم المردود الاجتماعي التنموي والاستثماري.