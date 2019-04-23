الارشيف / اخبار السعوديه

الجبير يبحث مع وزير خارجية بولندا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث مع وزير خارجية بولندا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بوزارة الخارجية اليوم (الثلاثاء)، وزير خارجية الجمهورية البولندية ياتسيك تشابوتوفيتش والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يبحث مع وزير خارجية بولندا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا