شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث مع وزير خارجية بولندا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بوزارة الخارجية اليوم (الثلاثاء)، وزير خارجية الجمهورية البولندية ياتسيك تشابوتوفيتش والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يبحث مع وزير خارجية بولندا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.