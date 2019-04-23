شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث مع وزير خارجية بولندا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بوزارة الخارجية اليوم (الثلاثاء)، وزير خارجية الجمهورية البولندية ياتسيك تشابوتوفيتش والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.