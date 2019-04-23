، إلغاء 4 قطاعات صحية في العاصمة المقدسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - استحداث مسمى إدارة شؤون المراكز الصحية

ألغت صحة مكة المكرمة أربعة قطاعات صحية في العاصمة المقدسة هي "الزاهر والشرائع والكعكية والعدل".

وأصدر المساعد العام للصحة العامة بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور سري عسيري، اليوم، قراراً، يقضي بتعديل مسمى إدارة شؤون المراكز والقطاعات إلى إدارة شؤون المراكز الصحية.

وقررت "الصحة" نقل تبيعة القطاعات الأربعة إلى إدارة شؤون المراكز الصحية، مع استمرار العمل بقطاع الجموم فقط وفق الآلية المتبعة حتى إشعار آخر.

وفوّض المساعد العام للصحة العامة بمكة، مدير إدارة شؤون المراكز الصحية بتشكيل اللجان لوضع آلية سير العمل وفق الهيكلة المعتمدة لشؤون المراكز.

وكانت القطاعات الصحية الأربعة الموزعة في العاصمة المقدسة تشرف بشكل مباشر على عمل المراكز الصحية، كلاً تحت نطاقه الجغرافي، قبل حلّها بشكل نهائي اليوم.