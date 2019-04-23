، محافظ شقراء يتفقد سير الاختبارات ويستمع إلى احتياجات الطلاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - ناقش تطوير المواقف القريبة من ثانوية الملك عبدالله لتسهيل المرور

قام محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، بزيارة تفقدية للوقوف على سير الاختبارات بالمدارس، وناقش تطوير المواقف القريبة من ثانوية الملك عبدالله لخدمة الطلاب والمحافظة على سلامتهم وتسهيل الحركة المرورية.

وبدأ محافظ شقراء الزيارة بجولة في قاعة الاختبارات بثانوية الملك عبدالله، واطلع على الاستعدادات واستمع للطلاب وحاجاتهم.

وخلال لقائه منسوبي التعليم، أكد "البواردي" على ضرورة تهيئة مكان الاختبار تهيئة كاملة لراحة الطلاب، واستمع إلى شرح من قائد المدرسة والمشرفين والمعلمين عن سير أداء الاختبارات وكيفية متابعتها وتوفير كافة الإمكانيات، إضافة إلى جاهزية المرافق المدرسية وتوفير كل احتياجات الطلبة والطالبات.

وناقش محافظ شقراء مع منسوبي التعليم تطوير المواقف الجنوبية لثانوية الملك عبدالله بما يضمن سلامة الطلاب وتسهيل الحركة المرورية بالحي.