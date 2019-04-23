، البحرين ترحب بالإعلان الأمريكي بشأن "عقوبات النفط الإيراني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أنها خطوة مهمة للتصدي لدور طهران في دعم ميليشيات الإرهاب

رحبت مملكة البحرين اليوم بإعلان وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، معتبرة أنها خطوة ضرورية ومهمة من شأنها دعم وتعزيز الجهود الرامية لتجفيف منابع الإرهاب والتصدي للدور الخطير الذي تقوم به إيران في زعزعة الأمن والاستقرار ودعم التنظيمات والميليشيات الإرهابية في المنطقة.

ووفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، فقد أشادت مملكة البحرين بالدور الكبير والجهود المتواصلة للولايات المتحدة الأمريكية والقرارات الاستراتيجية التي تتخذها في مواجهة مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب وكل من يدعمه ويموله على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وجددت، في الوقت نفسه، موقفها الثابت والمتضامن مع الولايات المتحدة الأمريكية والداعي إلى ضرورة تكاتف وتعزيز الجهود الدولية الهادفة لوقف أنشطة وسياسات النظام الإيراني التي تهدد الأمن والسلام والكف عن مساعيه لإثارة الفوضى في المنطقة وإجباره على احترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.