- 1/2
- 2/2
رحبت مملكة البحرين اليوم بإعلان وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، معتبرة أنها خطوة ضرورية ومهمة من شأنها دعم وتعزيز الجهود الرامية لتجفيف منابع الإرهاب والتصدي للدور الخطير الذي تقوم به إيران في زعزعة الأمن والاستقرار ودعم التنظيمات والميليشيات الإرهابية في المنطقة.
ووفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، فقد أشادت مملكة البحرين بالدور الكبير والجهود المتواصلة للولايات المتحدة الأمريكية والقرارات الاستراتيجية التي تتخذها في مواجهة مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب وكل من يدعمه ويموله على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وجددت، في الوقت نفسه، موقفها الثابت والمتضامن مع الولايات المتحدة الأمريكية والداعي إلى ضرورة تكاتف وتعزيز الجهود الدولية الهادفة لوقف أنشطة وسياسات النظام الإيراني التي تهدد الأمن والسلام والكف عن مساعيه لإثارة الفوضى في المنطقة وإجباره على احترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
البحرين ترحب بالإعلان الأمريكي بشأن "عقوبات النفط الإيراني"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-23
رحبت مملكة البحرين اليوم بإعلان وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، معتبرة أنها خطوة ضرورية ومهمة من شأنها دعم وتعزيز الجهود الرامية لتجفيف منابع الإرهاب والتصدي للدور الخطير الذي تقوم به إيران في زعزعة الأمن والاستقرار ودعم التنظيمات والميليشيات الإرهابية في المنطقة.
ووفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، فقد أشادت مملكة البحرين بالدور الكبير والجهود المتواصلة للولايات المتحدة الأمريكية والقرارات الاستراتيجية التي تتخذها في مواجهة مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب وكل من يدعمه ويموله على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وجددت، في الوقت نفسه، موقفها الثابت والمتضامن مع الولايات المتحدة الأمريكية والداعي إلى ضرورة تكاتف وتعزيز الجهود الدولية الهادفة لوقف أنشطة وسياسات النظام الإيراني التي تهدد الأمن والسلام والكف عن مساعيه لإثارة الفوضى في المنطقة وإجباره على احترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440
02:24 PM
أكدت أنها خطوة مهمة للتصدي لدور طهران في دعم ميليشيات الإرهاب
رحبت مملكة البحرين اليوم بإعلان وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، معتبرة أنها خطوة ضرورية ومهمة من شأنها دعم وتعزيز الجهود الرامية لتجفيف منابع الإرهاب والتصدي للدور الخطير الذي تقوم به إيران في زعزعة الأمن والاستقرار ودعم التنظيمات والميليشيات الإرهابية في المنطقة.
ووفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، فقد أشادت مملكة البحرين بالدور الكبير والجهود المتواصلة للولايات المتحدة الأمريكية والقرارات الاستراتيجية التي تتخذها في مواجهة مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب وكل من يدعمه ويموله على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وجددت، في الوقت نفسه، موقفها الثابت والمتضامن مع الولايات المتحدة الأمريكية والداعي إلى ضرورة تكاتف وتعزيز الجهود الدولية الهادفة لوقف أنشطة وسياسات النظام الإيراني التي تهدد الأمن والسلام والكف عن مساعيه لإثارة الفوضى في المنطقة وإجباره على احترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
، البحرين ترحب بالإعلان الأمريكي بشأن "عقوبات النفط الإيراني" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين ترحب بالإعلان الأمريكي بشأن "عقوبات النفط الإيراني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.