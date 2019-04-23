، "داعش" عن تفجيرات سريلانكا: نحن من فعلها ،

محمد بن مسعود - الدمام - راح ضحيتها أكثر من 300 قتيل و500 جريح

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن تفجيرات سريلانكا، التي راح ضحيتها أكثر من 300 قتيل و500 جريح.

وقامت السلطات الأمنية السريلانكية، اليوم الثلاثاء، بتوقيف 40 شخصاً للاشتباه في تورطهم في التفجيرات الأخيرة التي شهدتها سريلانكا، وتم إيداعهم رهن التحقيق.

ووفق "رويترز" نقلت صحيفة "تايمز أونلاين" السريلانكية عن المتحدث باسم الشرطة روان جانيكارا قوله إن 26 شخصاً من المتهمين يخضعون حالياً للتحقيق من قبل إدارة التحقيقيات الجنائية.

وأضاف أن ثلاثة آخرين يخضعون للاستجواب من قبل إدارة التحقيقات في جرائم الإرهاب.

وهزت سلسلة تفجيرات متزامنة صباح أمس الأول الأحد، العاصمة كولومبو ومدناً أخرى، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

وكانت السلطات السريلانكية قد أعلنت عقب سلسلة التفجيرات حظر التجول في جميع أنحاء البلاد، وحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.