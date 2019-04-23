تنبيهات متقدمة: رياح مثيرة للغبار والأتربة معيقة للرؤية على الرياض والباحة وعسير

أصدر الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، عدة تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، متوقعاً أن تشهد عدة مناطق رياحاً مثيرة للأتربة والغبار المعيق للرؤية. وتشهد مدينتا وادي الدواسر والسليل والأجزاء المجاورة لهما بمنطقة الرياض، رياحاً سطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي لشبه انعدام في الرؤية الأفقية، تستمر حتى الساعة السادسة من مساء اليوم (الثلاثاء).

وستشهد أجزاء من منطقة الباحة نفس الحالة المناخية التي ستستمر حتى الخامسة من مساء اليوم، وتشمل مدن الباحة وبلجرشي والمخواة والعقيق والحسن وغامد والزناد والأجزاء المجاورة لها. وأوضحت هيئة الأرصاد أن معظم مدن منطقة عسير تشهد أيضاً غباراً وأتربة معيثة للرؤية حتى الخامسة مساءً، وتشمل مدن أبها وخميس مشيط وبيشة وتثليث وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأحد رفيدة والنماص وبلقرن والحرجة والمجاردة وألمع والأجزاء المجاورة لها.