نفى محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، إتاحة الرفع بتسديد فواتير الكهرباء عن المتقاعدين، الذين تقل رواتبهم عن 5 آلاف ريال، لافتاً إلى أن تسديد فواتير المتقاعدين سارٍ على الجميع ممن كان يعمل بالقطاع الخاص أو الحكومي.
جاء ذلك رداً من الشهري على ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إمكانية الرفع بطلب تسديد فواتير الكهرباء، عن المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 5 آلاف ريال حسب “اليوم”.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الكهرباء يوضح حقيقة الرفع بتسديد فواتير المتقاعدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.