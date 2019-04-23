محافظ الكهرباء يوضح حقيقة الرفع بتسديد فواتير المتقاعدين

نفى محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، إتاحة الرفع بتسديد فواتير الكهرباء عن المتقاعدين، الذين تقل رواتبهم عن 5 آلاف ريال، لافتاً إلى أن تسديد فواتير المتقاعدين سارٍ على الجميع ممن كان يعمل بالقطاع الخاص أو الحكومي.

جاء ذلك رداً من الشهري على ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن إمكانية الرفع بطلب تسديد فواتير الكهرباء، عن المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 5 آلاف ريال حسب “اليوم”.