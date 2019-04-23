الجوازات تكشف حقيقة منع المواطن من السفر لوجود مخالفة مرورية

أكدت المديرية العامة للجوازات أن وجود مخالفات مرورية على سجل المواطن لا يمنعه من السفر. جاء ذلك ردًا من حساب الجوازات على استسفار أحد المواطنين بموقع “تويتر”، حول إمكانية الحصول على تفويض سفر، وعليه مخالفات مرورية.

وأوضح أن المخالفات المرورية لا تعيق إجراءات سفر المواطنين لخارج المملكة، وأن تصريح السفر إلزامي لمَن هم دون السن القانونية 21 عاماً من الشباب.

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