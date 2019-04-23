بالصورة: وصية الداعشي الحمود تكشف مصدر تمويل أنشطته الإرهابية.. وهذا ما دونه بيده

أظهرت صورة لوصية الداعشي الهالك عبد الله الحمود، تفاصيل الديون التي أثقل بها كاهل أسرته حتى بعد هلاكه.

وبحسب الوصية التي عُثر عليها من جانب رجال رئاسة أمن الدولة في الاستراحة التي أعدها الهالكون وكراً لتنفيذ مخططاتهم، فإن الإرهابي طالب بسداد نحو 29420 ريالاً، من ميراثه، ومنح ما تبقى منه لابن عمه عبدالرحمن بن إبراهيم المنصور أحد المقبوض عليهم ضمن التنظيم الإرهابي الذي تم ضبطه أخيراً في الزلفي، وشقيق أحد الهالكين في العملية الإرهابية التي استهدفت مقر مباحث الزلفي.

الوصية كانت ممهورة بتوقيع مهزوز وبصمة إصبع، وأظهرت الوصية استنزاف الهالك الداعشي لإخوته، إذ بلغ ما استدانه منهم نحو 8420 ريالاً؛ 520 ريالاً منها حصل عليها من أخته «أمل»، إضافة إلى عدم سداده مبلغ 8000 لمالك الاستراحة.

وكشفت الوصية أيضا عدم سداد الهالك الحمود لـ5500 ريال قيمة سيارة اشتراها، إضافة إلى دينين من أحد الأشخاص بلغت قيمتهما 7500 ريال، فيما خلت من أي وصية بـ«الإيمان والدين والتقوى»، تماهياً مع وصايا الأنبياء، الأمر الذي يظهر ضعف الوازع الديني لدى الهالك.