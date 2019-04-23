المرور: إمالة المركبة وجعلها تسير على إطارين تعد تفحيطاً

جددت الإدارة العامة للمرور تأكيدها على أن إمالة المركبة، وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين أو الأيسرين تعد في حكم التفحيط.

وبيّن المرور أن إمالة المركبة، وجعلها تسير على إطارين فقط، تعد من الاستهتار والتهور وقد تفقدك حياتك.

يذكر أن قانون المرور عرّف التفحيط بأنه “إمالة المركبة وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين أو الأيسرين، أو خروج السائق أو الراكب من المركبة أثناء سيرها، أو القيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها، لأجل الاستعراض”.