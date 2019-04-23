جددت الإدارة العامة للمرور تأكيدها على أن إمالة المركبة، وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين أو الأيسرين تعد في حكم التفحيط.
وبيّن المرور أن إمالة المركبة، وجعلها تسير على إطارين فقط، تعد من الاستهتار والتهور وقد تفقدك حياتك.
يذكر أن قانون المرور عرّف التفحيط بأنه “إمالة المركبة وجعلها تسير على الإطارين الأيمنين أو الأيسرين، أو خروج السائق أو الراكب من المركبة أثناء سيرها، أو القيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها، لأجل الاستعراض”.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور: إمالة المركبة وجعلها تسير على إطارين تعد تفحيطاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.