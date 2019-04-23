بـ118 برنامجًا متنوعًا.. «رئاسة الحرمين» تعلن خطتها لشهر رمضان

دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، برامج الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية والإدارات التابعة لها لموسم رمضان المبارك 1440؛ وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون التوجيهية والإرشادية، مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام ماجد بن صالح السعيدي، ومديري الإدارات التابعة لها.

وأفاد بيانٌ صادر عن رئاسة الحرمين، اليوم الثلاثاء، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّ إجمالي برامج الإدارات خلال موسم رمضان لهذا العام، بلغ 118 برنامجًا.

وتأتي هذه البرامج العلمية لتقديم أفضل الخدمات لهم؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وتذليل السبل في راحة الزوار ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة، ووزّعت «رئاسة الحرمين» البرامج الرمضانية على مختلف الإدارات على النحو التالي:

أولًا: هيئة المسجد الحرام: تحيا بهم، تحديد المصليات، الصلاة نور، دعوة وحوار، لنعظم البيت، توعية بلغتكم، شراكة، الدين النصيحة، تبصرة، التواصي عبر التقنية، الإهداءات (مشترك)، المعايدة (مشترك)، البطاقات الدعوية بفضل الصيام والصبر والاحتساب، طيب لكل زائر، لمسة وفاء تجاه الأوفياء، هداية الناسك.

ثانيًّا: إدارة المطبوعات والنشر: التحوّل الإلكتروني للمطبوعات، تفعيل صفحة الإدارة، مشروع طباعة كتاب المجموعة العلمية لعلماء المسجد الحرام، طباعة استاند بالباركود الخاص للكتب والروابط، مطويات بالباركود الخاص بالمطبوع.

Advertisements

ثالثًا: إدارة شؤون المصاحف والكتب: العناية بالمصاحف وتزويد الأرفف بها، الإهداءات (مشترك)، المعايدة (مشترك)، استضافة المتميزين من طلاب مقرأة الحرمين، الدورات القرآنية المكثفة للمعتكفين، استضافة من له عناية واهتمام بإكرام المصحف الشريف، برنامج تصحيح التلاوة للزوار والمعتمرين، تطبيق أخطاء المناسك، تطبيق أحكام المصحف وفضائل القرآن، برنامج تحميل معاني كلمات القرآن باللغات، مقرأة الحرمين الشريفين الإلكترونية، مسابقة القرآن الكريم لمنسوبي الرئاسة العامة من الموظفين والموظفات، مسابقة إتقان عبر مقرأة الحرمين، لقاء النخب مع مقرئي العالم.

رابعًا: إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي: تلاوات قرآنية ودروس بلغات مختلفة، مصاحف الأئمة والتلاوات القرآنية، تزويد طلاب العلم والزوار بالدروس العلمية، تحويل مادة أشرطة الكاسيت إلى رقمية، المعايدة (مشترك)، نشر المواد الصوتية والمرئية عبر مواقع التواصل، تسجيل ومعالجة قراءة مصحف صلاة التراويح وتلاوات القيام، نشر المواد الصوتية والمرئية إلكترونيًّا، إصدار شرف العمل بالمسجد الحرام ضمن برنامج (خدمة المجتمع)، الإهداءات (مشترك).

خامسًا: إدارة التوجيه والإرشاد: البرنامج العلمي الدائم، محاضرات رمضانية، محاضرات الزكاة، توجيه المعتكفين، الإهداءات (مشترك)، توزيع المطبوعات، البث المباشر، المعايدة (مشترك)، استقبال المعتكفين، هدية معتكف، ضيافة المعتكفين، شاشة المصلى، التدقيق والمراجعة، إعداد محتوى المعايدة، التصاميم والإعلانات، نسخ وإهداء الدروس، إمساكية رمضان، فوائد وعبر من دروس المسجد الحرام، تسجيل وتحرير الدروس العلمية، تهيئة مواقع الدروس، الهاتف المجاني لإجابة السائلين، برنامج إرشاد (إجابة السائلين).

سادسًا: إدارة شؤون التطويف: إرشاد ودلالة، الدليل إلى هدي الحبيب، رسالتنا عظيمة، يسر واطمئنان، التحفيز، المعايدة (مشترك)، التطويف على هدي النبوة، نحو تطويف مجتمعي مميز، الإهداءات (مشترك).

سابعًا: إدارة اللغات والترجمة: رمضان والصيام من منبر المسجد الحرام «FM»، الاقتباسات المختارة «FM»، الأدعية المختارة «FM»، أحكام الزكاة «FM»، أحكام الأدعية وصلاة الجنائز «FM»، خدمة الإرشاد المكاني على مدار الساعة، المعايدة (مشترك)، الإهداءات (مشترك).

ثامنًا: إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين: استقبال أصحاب الفضيلة والسعادة أئمة المسجد الحرام ومؤذنيه للوفود الرسمية، اللقاءات التوجيهية لأصحاب الفضيلة الأئمة لموظفي الإدارات، الإهداءات (مشترك)، سؤال خطيب الجمعة، مقتطفات تاريخية من مآذن المسجد الحرام، التلاوات النادرة لأصحاب الأئمة المعارضين، إشراقات وعظية لتغريدات مختصرات لعامة المسلمين، كلمات توجيهية لمؤذني المسجد الحرام، وأذن في الناس لطلاب حلقات تحفيظ القرآن الكريم، النقل المباشر للأذان والصلوات والخطب والدروس، مقتطفات خطبة الجمعة، المعايدة (مشترك).