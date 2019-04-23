6 ملاحظات لمجلس الشورى على التقرير السنوي لوزارة الطاقة

ناقش مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، في جلسته العادية الـ37، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام المالي ١٤٣٨- ١٤٣٩هـ.

ودعا عضو المجلس عبدالعزيز الحرقان، وزارة الطاقة، إلى العمل على تفعيل منظومة الابتكار الوطنية، من خلال برامج واستراتيجيات؛ نظرًا لاكتمال منظومة الطاقة والصناعة والمقومات الأساسية؛ لتنمية ودعم الابتكار القائم على البحوث العلمية، بما يحقق أهداف الحكومة في تعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي.

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وأكّد العضو الدكتور منصور الكريديس، ضرورة العمل على إصدار نظام للتعدين؛ يتيح للمستثمرين الإسهام في هذا المجال المهم، الذي يعد إحدى الركائز لتنويع مصادر الدخل، فيما لفت العضو عبدالرحمن الراشد، إلى الإسراع في إنشاء الهيئة الوطنية للصناعة؛ لأهمية الصناعة في تعزيز المحتوى المحلي، وزيادة الناتج الوطني.

وقال العضو الدكتور خالد الدغيثر، إنّ وزارة الطاقة يتوجب أن تعمل على تصحيح الوضع الصناعي القائم؛ لتتماشى مع التوجهات الصناعية الجديدة، فيما لاحظ العضو الدكتور خالد العقيل، خلو التقرير من البيانات الإحصائية لتفاصيل استهلاك المنتجات المكررة «البترول، الغاز، الكهرباء» في السوق المحلية؛ رغم أهميتها البالغة للإصلاحات الجوهرية المنفذة؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وتساءل العضو عطا السبيتي عن مدى قدرة الوزارة على الإشراف على أربعة قطاعات مهمة؛ رغم قلة أعداد كادرها البشري.

في شأنٍ آخر، وافق «الشورى» على خطة التنفيذ المحدّثة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، كما وافق على مشروع نظام التوثيق واستمرار العمل برخص الموثقين ومأذوني الأنكحة الصادرة قبل صدور نظام التوثيق؛ حتى انتهاء مددها، وتجدد وفقًا لأحكامه.