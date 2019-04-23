مدير «مدني القصيم» يثمّن دعم أمير المنطقة ويكرّم متطوّعين

دشّن فريق «نعم الشباب»
ثمّن مدير إدارة «الدفاع المدني» بمنطقة القصيم اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الصالح، اليوم الثلاثاء، الرعاية والاهتمام الذي تتلقاه فرق الهيئة من أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود.
جاء ذلك خلال تدشينه بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة، فريق «نِعم الشباب» التطوعي الذي يهتمّ بالتوعية بمختلف مجالاتها لينضمّ إلى بقية الفرق التطوعية بالمنطقة.
كما كرّم الصالح، خلال التدشين، مجموعةً من المتطوعين الذين شاركوا في أعمال الدفاع المدني خلال الفترة الماضية، مقدّمًا لهم شكره وتقديره وأشاد بأعمالهم التطوعية التي تحقق أهداف رؤية المملكة 2030 الخاصة بالجانب التطوعيّ.
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