محافظ وادي الدواسر يُكرّم أمين لجنة الشباب بعد نقله للرياض

كرَّم محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك، بمكتبه، أمين لجنة الشباب بالمحافظة حنيان بن مبارك الدوسري، بمناسبة نقل خدماته الوظيفية إلى العاصمة الرياض.

وثمّن المحافظ، جهود الدوسري خلال فترة تكليفه بأمانة اللجنة وإسهاماته في رصد احتياجات الشباب واهتماماتهم، والمشاركة في تمكينهم من القيام بأدوار فاعلة في المجتمع وتوجيه طاقاتهم بالمساهمة في بنائه من خلال تبني المبادرات الاجتماعية الهادفة.

من جانبه، عبّر الدوسري عن شكره وتقديره للمحافظ على هذا التكريم، وعمّا وجده خلال تكليفه بأمانة اللجنة من دعم وتشجيع أسهم في أن تُحقِّق اللجنة الكثير من الطموحات، وتشكّل حضورًا مميزًا على كل الأصعدة.