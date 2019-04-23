«الشرطة الخليجية» تستكمل إجراءات العملية المشتركة لمكافحة الجرائم

اختتم جهاز الشرطة الخليجية، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع التحضيري الثاني؛ لاستكمال العملية الأمنية المشتركة لمكافحة الجرائم.

واستمر يومين في مقر جهاز الشرطة الخليجية بأبوظبي، بمشاركة عدد من دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).

وأكد مدير جهاز الشرطة الخليجية، العقيد مبارك سعيد الخييلي، أهمية التعاون والتنسيق في تنظيم العمليات الجنائية المشتركة بين الدول؛ لما له الأثر الكبير والفعَّال في مكافحة الجرائم.

وأوضح أن الجهاز على أكمل الاستعداد والجاهزية؛ لتنظيم العمليات الجنائية المشتركة مع جميع الدول الراغبة في ذلك.

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وعبَّرت الدول المشاركة عن شكرها وتقديرها للنتائج الإيجابية، التي أسفرت عن العملية الجنائية المشتركة في المرحلة الأولى، واستمرار الدعم لحين الانتهاء من العملية بأكملها، وملاحقة الجناة.

وأبدى وفد المغرب شكره وتقديره لدعوة جهاز الشرطة الخليجية، وأكد رغبة وجاهزية الجهات المختصة المغربية للتنسيق والتعاون في سبيل مكافحة الجرائم، والعملية الأمنية المشتركة.

وأشاد وفد المنظمة الدولية للشرطة الجنائية؛ بحرص جهاز الشرطة الخليجية على تحقيق الهدف الاستراتيجي في تبادل المعلومات بين المنظمات الدولية والإقليمية لمكافحة الجرائم.

يأتي هذا الاجتماع؛ تمهيدًا للبدء بالمرحلة الثانية للعملية الأمنية المشتركة والمقترح عقدها بالربع الأخير من عام 2019م.