الحصيني يتوقع رياحًا ترابية وأجواء ممطرة على عدة مناطق

حذّر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، من نشاط مثيرة للأتربة وسقوط أمطار على بعض المناطق، داعيًّا قائدي المركبات إلى توخي الحذر.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «متوقع اليوم الثلاثاء نشاط للرياح مثيرة للأتربة على الشرقية وما بين الرياض والشرقية والحدود السعودية الإماراتية والإمارات والربع الخالي (..) آمل من قائدي المركبات توخي الحذر (..) متوقع بإذن الله خلال 24 ساعة المقبلة (سقوط) أمطار متفاوتة على جنوب الرياض ومرتفعات الباحة وعسير».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تقريرًا مفصلًا لطقس اليوم الثلاثاء، توقّعت فيه استمرار نشاط الرياح السطحية المثير للأتربة والغبار الذي يحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ونجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وأشارت الهيئة، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنَّ الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ستتأثر بنشاط الرياح السطحية المثير للأتربة والغبار.

وأكَّدت «الأرصاد»، في تقرير لاحق، أنَّ هناك حالة مطرية متوقعة منذ نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل، تتأثر بها معظم مناطق المملكة.

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وقالت، في بيان لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّه سيتم تفصيل هذه الحالة المناخية في وقت لاحق، مُطالبةً بمتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذار المبكر على موقع الهيئة وتطبيق أرصاد ووسائل التواصل الاجتماعي.

في سياق متصل، أصدر مركز الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد تنبيهات متقدمة حول حالة الطقس في بعض المناطق في الساعات القليلة المقبلة، قائلًا: «إنّ منطقة عسير تشهد استمرارًا في النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وإلى شبه انعدام للرؤية الأفقية.»

وتشمل الحالة بيشة وتثليث وخميس مشيط وأبها وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأحد رفيدة والنماص وبلقرن والحرجة والمجاردة وألمع والأجزاء المجاورة، وقد بدأت هذه الحالة في الساعات الأولى من صباح اليوم وتستمر حتى الخامسة من عصر اليوم.

أمَّا منطقة الباحة فتشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة وبلجرشي والمخواة والعقيق وغامد الزناد والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الخامسة عصرًا.

وأصدر المركز تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض بأنها تشهد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وإلى شبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة وادي الدواسر والسليل والمجاردة وألمع والأجزاء المجاورة حتى الخامسة عصرًا.