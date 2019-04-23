السعودية اليوم / أمير تبوك يقلد قائد قوات أمن المنشآت بالمنطقة رتبته الجديدة



تبوك 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م واس

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة العميد مهندس أسامة بن زيد الزير رتبته الجديدة بعد صدور الموافقة السامية بترقيته إلى رتبة عميد .

وتمنى سموه للعميد الزير دوام التوفيق والنجاح وبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن.

من جهته أعرب العميد الزير عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك، سائلاً الله أن يوفقه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.

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13:43ت م

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