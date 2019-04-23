السعودية اليوم / 40 زراعة للأذن التجميلية بمدينة الملك سعود الطبية



الرياض 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م واس

أجرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلةً بقسم الأنف والأذن والحنجرة, أكثر من 40 عملية زراعة للأذن التجميلية "الفيستافكس"، خلال العام الميلادي المنصرم.

وأكد رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة الدكتور بندر القحطاني، أن هذا الرقم يُعدّ الأعلى في المنطقة، ويُعد المركز الوحيد على مستوى الشرق الأوسط لكونه يُقدم خدمة زراعة الحلول السمعية بشكل متكامل من خلال أربع برامج معتمدة ووفق أعلى معايير الجودة الطبية.

وأشار القحطاني إلى أن البرامج تشتمل على عمليات زراعة القوقعة الإلكترونية، وزراعة الحلول السمعية للأذن الوسطى، بالإضافة إلى زراعات التوصيل العظمي، وزراعة الأذن التجميلية الصناعية.

وأفاد القحطاني بأن الزراعة من العمليات الدقيقة، وتجرى لمن فقد "صوان" الأذن الخارجي، سواء أكان عيبًا خلقيًا أو نتيجة حادث مروري أو حروق، وتجرى لمن هم فوق الخمس سنوات، مبينًا أن بعد إجراء العمليات تعطى إرشادات تؤكد على أهمية التنظيف اليومي والدقيق بحيث لا تتكون أي التهابات.

يذكر أن عمليات مدينة الملك سعود الطبية أنهت معاناة الكثير من الأطفال وغيرهم ممن تسببت حالتهم الصحية في الابتعاد عن المناسبات الاجتماعية.

// انتهى //

13:29ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.