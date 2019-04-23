

عرعر 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، ينطلق المؤتمر "الدولي للعقم والانجاب " السبت القادم بمدينة عرعر، وذلك بالتعاون مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، في قاعة الأهالي بمدينة عرعر .

ويضم المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة, 34 متحدثاً دولياً من مختلف التخصصات في العقم والذكورة ، ويهدف إلى تبادل الخبرات الطبية وتوفير الخدمات الطبية اللازمة، إضافة لبحث المستجدات في طب العقم والإنجاب ورفع كفاءة الممارسين الصحيين .

وتعد مثل هذه المؤتمرات إحدى مبادرات الصحة التي تسهم في استثمار كافة الإمكانات المتاحة لتجويد وتحسين خدمات مرافقها الصحية.

// انتهى //

13:29ت م

0067





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انطلاق المؤتمر الدولي " للعقم والإنجاب " في الحدود الشمالية السبت القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.