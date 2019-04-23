السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تطلق نظام دعم اتخاذ القرار بالتعاون مع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل



الرياض 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م واس

أطلقت معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى اليوم, نظام دعم اتخاذ القرار (DSS)، الذي تم تنفيذه باتفاقية مع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل نظير ريادتها في هذا المجال.

ويهدف النظام إلى توفير عدد من الخدمات والمزايا لصناع القرار والقيادات بالجامعة من أهمها : تحسين القرارات وزيادة فاعليتها، سرعة اتخاذ القرارات بناءً على حقائق، توفير الوقت والموارد المستخدمة في حل المشكلات، التعاون والتواصل بين الجهات، دعم القرار بالأدلة والبراهين، عرض أكثر من منظور للموقف، دعم التوجه لأتمتة إجراءات العمل.

ويعد نظام دعم اتخاذ القرار نظامًا إلكترونيًا تم بناؤه من خلال مستودع بيانات ضخم يجمع كافة البيانات من أنظمة الجامعة ويتم استعراضها على لوحات الاستعراض(Dashboards) باستخدام ذكاء الأعمال (Businesses Intelligence)، ويقوم بتحليل بيانات الجامعة وتحويلها إلى معلومات تساعد صانع القرار في اتخاذ القرارات الصحيحة.

يشار إلى أن إدارة دعم اتخاذ القرار التابعة لوكالة الجامعة للتطوير والجودة هي الجهة المسؤولة عن تطوير منظومة ونماذج دعم اتخاذ القرار فيما يتعلق بتطوير الخدمات التعليمية والبحثية والمهنية التي تقدمها الجامعة للمستفيدين داخل الجامعة وخارجها، وقد عملت على إطلاق النظام في مرحلته الأولى والتي يتم من خلالها استخدام صناع القرار في المستوى الأول من القيادات له وسيليها عميدات كليات الجامعة والعمادات المساندة، كما يتم في هذه المرحلة ربط نظامي الموارد البشرية (GRP) ونظام معلومات الطالبات (Banner).

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13:26ت م

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