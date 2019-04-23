السعودية اليوم / نائب أمير منطقة الرياض يستقبل المشرف العام على جمعية خيرات لحفظ النعمة



الرياض 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم، المشرف العام على جمعية خيرات لحفظ النعمة عبدالله بن عبيد السبيعي.

وأطلع السبيعي سمو نائب أمير منطقة الرياض على برامج وأنشطة الجمعية والفعاليات الاجتماعية والشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ومستوى جودة الخدمات التي تقدمها.

وثمن الأمير محمد بن عبدالرحمن جهود الجمعية ورسالتها النبيلة في حفظ النعمة ونشر ثقافة عدم الإسراف.

وفي نهاية الاستقبال قدم السبيعي هدية تذكارية لسمو نائب أمير الرياض.

// انتهى //

13:16ت م

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