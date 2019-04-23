السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبه باستمرار انعدام الرؤية الأفقية على منطقة نجران بسبب العاصفة الترابية



نجران 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات خباش وحبونا ويدمه والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 1 صباحاً من يوم الأربعاء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.

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13:02ت م

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