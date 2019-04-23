السعودية اليوم / محافظ جدة يرعى حفل تخريج الدفعة الخامسة من موهوبي الفيصلية



جدة 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة الاثنين القادم بمقر إدارة تعليم المحافظة, حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلاب المدرسة الفيصلية للموهوبين للعام الدراسي 1439 / 1440 هـ, بحضور مدير عام التعليم بجدة عبد الله بن أحمد الثقفي، وعدد من منسوبي التعليم بالمحافظة وأولياء أمور الطلاب الخريجين.

وأعرب مدير عام التعليم بجدة عن شكره لصاحب السمو الملكي محافظ جدة على رعايته للحفل ودعمه للطلاب الموهوبين، لافتًا إلى أن عدد الخريجين هذا العام بلغ 55 طالبًا، داعيًا الله - عز وجل - أن يوفقهم لخدمة دينهم ووطنهم .

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13:01ت م

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