انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل ملاحَين سعوديَّين في هجمات سريلانكا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 23 أبريل 2019 12:52 مساءً - أعلنت السفارة السعودية لدى سريلانكا وفاة سعوديين اثنين في الهجمات التي وقعت الأحد الماضي، على ثلاث كنائس وثلاثة فنادق بسريلانكا.

وقالت السفارة في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "تنعى سفارة المملكة العربية السعودية لدى سريلانكا مواطنَيها أحمد زين الجعفري وهاني ماجد عثمان اللذين وافتهما المنية يوم الأحد، إثر الاعتداء الإرهابي الآثم الذي وقع في مدينة كولومبو".

من جهتها، أعلنت "الخطوط السعودية" أن المواطنَين اللذين توفيا بالهجمات هما من الملاحين ضمن طاقمها، وبينت في تغريدة نشرتها على "تويتر"، أنها فقدت الاتصال بهما عقب الهجوم الأحد الماضي، وتبين اليوم أنهما توفّيا في الهجوم.

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وتداول ناشطون صوراً للسعوديَين اللذين قُتلا في الهجمات.

وكان وزير الإعلام السريلانكي روان ويجواردين، أعلن اليوم، أن آخر حصيلة لضحايا الهجمات بلغت 321 قتيلاً، و521 جريحاً.

وأوضح ويجواردين الذي يشغل منصب وزير الدولة لشؤون الدفاع أيضاً، أن التحقيقات الأولية تظهر أن "الهجمات نفذها متطرفون محليون رداً على (هجوم نيوزيلندا) الذي استهدف مسجدين منتصف مارس الماضي، وأودى بحياة 50 شخصاً على الأقل".

وأمس، حمّلت حكومة سريلانكا جماعة مسلحة محلية تسمى "جماعة التوحيد الوطنية"، مسؤولية الهجمات.

والأحد الماضي، وقعت 8 هجمات استهدفت كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية.