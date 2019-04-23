السعودية | كاتب عربي: المملكة والإمارات تكامل يعيد تشكيل خارطة القوى الإقليمية

المناطق-الرياض

نشرت صحيفة ” العرب ” اللندنية في عددها الصادر اليوم مقالاً للكاتب التونسي “الحبيب الأسود” جاء بعنوان ” الإمارات والسعودية تكامل يعيد تشكيل خارطة القوى الإقليمية”، قال في بدايته: “العالم لا يحترم إلا الأقوياء، وهو اليوم أمام قوة جديدة تظهر لتعيد تشكيل المشهد في الخليج والشرق الأوسط، هي قوة التنسيق الذي يتجه ليكون تكاملا بإمكانيات كبرى على جميع الأصعدة والمستويات”.

وأضاف: أن من يقرا خلفية القرارين السعودي الإماراتي بتقديم حزمة مشتركة من المساعدات المهمة للشعب السوداني وتقديم مبادرة الإغاثة المشتركة لضحايا الفيضانات والسيول في إيران، سيفهم يفهم طبيعة العلاقات بين أبوظبي والرياض، والتي بلغت حد الاشتراك في اتخاذ القرارات السيادية، في خطوة غير مسبوقة، وتبدو الأولى من نوعها على الصعيد العربي ومن الحالات النادرة دوليا.

وتابع: ولا شك في أن التنسيق بين المملكة والإمارات، بات يشمل العلاقات الإقليمية والدولية، حتى أنه لم تعد هناك إمكانية للحديث عن مواقف مختلفة أو متناقضة بينهما، ولم يعد بإمكان أي طرف خارجي أن يعتقد بأنه قادر على الانفراد بهذه الدولة أو تلك، وهذا ما سبق أن شهده العالم في تحالفهما ضد الانقلاب الحوثي في اليمن وضد التآمر القطري البغيض، وضد الأطماع الإيرانية والتركية السافرة.

وخلص الحبيب الأسود بالقول: “إن العالم لا يحترم إلا الأقوياء، وهو اليوم أمام قوة جديدة تظهر لتعيد تشكيل المشهد في الخليج والشرق الأوسط، هي قوة التنسيق الذي يتجه ليكون تكاملا بإمكانيات كبرى على جميع الأصعدة والمستويات بين الإمارات والسعودية”.