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الجبير يبحث التعاون المشترك مع وزير خارجية بولندا

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في مكتبه بوزارة الخارجية اليوم، وزير خارجية الجمهورية البولندية ياتسيك تشابوتوفيتش والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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