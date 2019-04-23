شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث التعاون المشترك مع وزير خارجية بولندا والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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