السفارة في سريلانكا تكشف هوية المواطنَين ضحايا الهجمات الإرهابية

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت سفارة المملكة العربية السعودية في سريلانكا، اليوم الثلاثاء، هوية اثنين من المواطنين توفيا في الهجمات الإرهابية الأخيرة.

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ونعت السفارة السعودية في العاصمة السريلانكية كولومبو، اليوم عبر حسابها في “تويتر”، المواطنين أحمد زين الجعفري، وهاني ماجد عثمان، اللذين توفيا إثر الاعتداءات الإرهابية في سريلانكا، والتي راح ضحيتها قرابة 310 أشخاص، وأصيب حوالي 500 شخص.

وكذلك أصدرت الخطوط الجوية السعودية، التي يعمل بها الجعفري وعثمان، بياناً، ينعى وفاتهما، وجاء فيه: “ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى المؤسسة الزميلين العزيزين مدير المقصورة أحمد جعفري والمضيف هاني عثمان، اللذين انتقلا إلى رحمة الله إثر التفجيرات المؤسفة التي شهدتها العاصمة السريلانكية كولمبو يوم الأحد 21 أبريل 2019م”.

وأضاف البيان: “لقد أمضى الزميل أحمد جعفري خمسة وعشرين عاماً في خدمة “السعودية” وضيوفها كان خلالها مثالاً للتفاني والإخلاص والجد والاجتهاد وحاز ثقة رؤسائه وتقدير زملائه، والتحق الزميل هاني عثمان بـ “السعودية” منذ عامين وكان مثالاً للشاب المؤهل المتقد حماساً لأداء مهام وظيفته بتفانٍ وإخلاص على الوجه الأمثل. نسأل الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما ويلهمنا جميعاً الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.