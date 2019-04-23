لديه شقة ويقوم بتأجيرها هل يُخصم من الدعم في حساب المواطن ؟

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد حساب متابعات الخليج 365 ضرورة الإفصاح عن أي دخل إضافي للمستفيد وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج (هنا الرابط).

جاء ذلك رداً من البرنامج على استفسار مستفيد وجّه سؤالاً قال فيه: “السلام عليكم عندي شقه وأجرتها هل يُخصم من الدعم”؟.

ورد حساب متابعات الخليج 365 عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “وعليكم السلام ، في حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه ويتم اختيار نوع ومصدر الدخل “غير ذلك” ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa ،نسعد بخدمتك”.

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وفي وقت سابق، أودع اليوم برنامج حساب متابعات الخليج 365 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السابعة عشرة لشهر إبريل من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 10.6 مليون ريال.

وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 84% متخطيًا عددهم حاجز الـ 12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية 40 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ17 دفعة أكثر من 318 مليون ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينًا بأن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر إبريل أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

وبيّن القحطاني أن مكونات الدعم في برنامج حساب متابعات الخليج 365 تتمحور حول التغير في أسعار الطاقة والأثر المباشر وغير المباشر بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على سلة الأغذية، حيث يقوم البرنامج بتغطية فرق الزيادة المُقر قبل تطبيقه، داعيًا المستفيدين لاستخدام حاسبة الدعم التقديرية؛ للتأكد من مقدار الدعم، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط هنا.