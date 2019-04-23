هل يشمل إجمالي الدخل بدل غلاء المعيشة؟ حساب المواطن يُجيب

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هل يشمل إجمالي الدخل بدل غلاء المعيشة؟ حساب متابعات الخليج 365 يُجيب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365 أنه يجب الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد”، باستثناء بدل غلاء المعيشة.
جاء ذلك رداً على مستفيد وجه سؤالاً قال خلاله: “هل الراتب يسجل الإجمالي مع بدل غلاء المعيشة أم بدون غلاء المعيشة لأني مسجل الإجمالي حتى غلاء المعيشة بين مما جعل المبلغ الخاص بالدعم ينقص 93 ريالاً علماً بأن عند التسجيل طلب مني إدخال الراتب كاملاً بغلاء المعيشة”.
ورد حساب خدمة العملاء بقوله “أهلاً بك، يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة”.
التسجيل مستمر
يأتي ذلك فيما يستمر التسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا) ويتم التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب متابعات الخليج 365 وإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.
تفاصيل الدفعة الـ17
يذكر أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من حساب متابعات الخليج 365 تجاوز 2.2 مليون مُشكلين 61% من إجمالي المستفيدين فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد ليشكلوا ما نسبته 39%.
وأشارت أرقام الدفعة إلى أن الإناث المستفيدات كأرباب أُسَر شكلن 7%، فيما بلغت نسبة الذكور 93%.
وأوضحت تفاصيل الدفعة بأن المستقلات الإناث شكلن 53% فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، وبأن 84% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.4 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
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