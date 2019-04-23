معالم للتمويل توفر حلولاً تمويليةً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

توفر شركة معالم للتمويل حلولاً تمويليةً بهوامش ربحٍ منافسةٍ للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إسهاماً منها في تحقيق تطلُّعات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” نحو رفع مساهمة المنشآت في الناتج المحلي من ٢٠٪؜ إلى ٣٥٪؜ بحلول عام ٢٠٣٠.

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وأكد الرئيس التنفيذي لشركة معالم للتمويل الدكتور صالح الصيعري قائلاً “نحرص في معالم للتمويل على تهيئة كافة السبل التي تقدم بدورها حلولاً جذريةً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ونطمح لتحقيق رضا عملائنا المستفيدين من برامجنا وخدماتنا التمويلية”

وأضاف الصيعري “يعد عام ٢٠١٩م عاماً مليئاً بالإنجازات التي يحققها اقتصاد المملكة بعد الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التشريعية مما يساهم بدوره في نمو منشآت القطاع الخاص بشكل إيجابي، ويحظى السوق السعودية بقوّة ومتانة اقتصادية رفيعة المستوى”

الجدير بالذكر أن معالم للتمويل إحدى الشركات المندرجة تحت مبادرة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.