، كيف ذهبت ثروات السودان لخزائن "أردوغان" .. فتش عن "أوزتورك"! ،

محمد بن مسعود - الدمام - صفقات سرية أدارها رجاله و22 اتفاقية وضعت مفاتيح الخرطوم بيد أنقرة

لم يكتفِ الرئيس التركي رجب أردوغان؛ بالاستيلاء على الأراضي الزراعية الخصبة في السودان، ونهب مناجم تعدين النحاس والذهب عبر 22 اتفاقية وقّعها خلال زيارته الأخيرة إلى الخرطوم في ديسمبر عام 2017؛ بل أرسل رجاله ليعيثوا فساداً في جسد قطاع الأعمال السوداني.

ومنذ أن استحوذ رجال "أردوغان" على الشركات الكبرى بالخرطوم منذ 2007، وضعوا مفاتيح البلد الإفريقي في يد تركيا؛ ما سهّل من عملية الاحتلال الاقتصادي للدولة الغنية بالثروات.

واليوم الثلاثاء نقل موقع "عثمانلي"؛ المهتم بالشأن التركي عن وسائل إعلام سودانية ما كشفته عن صفقة سرية بين الحكومة ويوسف أوزتورك؛ رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة "أوزتورك" وصديق أردوغان، تقوم على جانبين الأول علني يتضمن إقراض الخرطوم مليارَي دولار، وآخر سري نهب أوزتورك؛ بموجبه شركات سودانية تقدّر قيمتها بمليارات الدولار.

وقالت وسائل الإعلام إن المؤسسات السودانية الثلاث التي خضعت لرجل "أردوغان" منذ بداية 2017 هي: "جياد"، "زادنا"، و"أرياب"، وهي شركات حكومية كبيرة تسيطر على موارد تفوق 5 مليارات دولار، لدى كل منها شركات منبثقة عنها في قطاعات عدة؛ ما جعلها الهدف المثالي للسيطرة التركية على قطاع الأعمال في الدولة الإفريقية.

وتملك "جياد" وحدها 11 شركة ومصنعاً منبثقة تعمل في المجالين العسكري والمدني، وتقترب قيمة أعمال شركاتها ومصانعها المدنية فقط من مليار دولار، وأبرز شركات جياد: مجمع ساريا الصناعي، وشركات الأشغال الهندسية المتقدمة، وجياد للصناعات الحديدية، وجياد للتراكتورات، وجياد للموتورات، وتارقيت للأنشطة المتعددة المحدودة، وزيستا للأنظمة الآلية، والاتجاهات المتعددة المحدودة، إضافة إلى جياد لخدمات النقل، وبروج.

ونوّهت إلى أن الأتراك سرقوا قطن السودان عبر شركة بلكان التركية للغزل والنسيج منذ عام 2007، فيما أعلن "أوزتورك"؛ خلال العام الماضي إنشاء شركة تركية - سودانية تمتلك تركيا منها 80 % والسودان 20 % لنهب جميع المحاصيل السودانية، خاصة القطن بأرخص الأسعار؛ ما جعل تركيا تحصل في بداية العام الحالي على كل ما تنتجه السودان من القطن بما يقدر بنحو 1.5 مليون طن سنوياً.