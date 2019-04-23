السعودية اليوم / "الري والتسميد في أشجار النخيل" ورشة عمل بزراعة الأحساء



الأحساء 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م واس

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء بالتعاون مع الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي أمس، ورشة عمل فنية في مجال الري وتسميد النخيل، وذلك في مقر المركز الإرشادي للمزرعة المتكاملة بالهفوف.

وتناولت الورشة عرضاً نظرياً عن أهم المعاملات الزراعية، شملت موضوعات عن أنواع التسميد، وأهم العناصر وتأثيرها على أشجار النخيل وطريقة تصنيع السماد في المزرعة، وذلك من خلال المخلفات الزراعية، والممارسات الزراعية السليمة لتسميد النخيل، إضافة إلى طرق الري الحديثة التي لها تأثير في النمو والإثمار، وتجارب عملية في الحقل تعرف المزارعين من خلالها على عدد مرات الري اللازمة، التي تعتمد على الظروف المناخية وعمر النخلة والموسم، وكيفية إضافة الأسمدة وأهم الخدمات الزراعية التي يجب عملها للحصول على كفاءة إنتاجية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكد مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء المهندس خالد الحسيني، حرص الوزارة من خلال هذه الورش على تقديم أفضل الخبرات والتجارب العلمية والممارسات الزراعية الجيدة، التي توفر للمزارعين الحلول لمشاكلهم الفنية الزراعية من وتعريفهم بأهم التقنيات والإرشادات الزراعية الحديثة في مجال الري والتسميد لأشجار النخيل التي لها دور في تعزيز الاستدامة ورفع كفاءة الإنتاج والوصول الى الجودة المطلوبة، إضافة إلى دعم المزارعين والمهتمين، بما ينسجم مع رؤية 2030، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من خلال تقديم الاستشارات الفنية الزراعية التي تواجههم وترفع كفاءة وخبرات العاملين في مجال الزراعة، خصوصاً المتعلقة بالري وتسميد النخيل التي تعود بالنفع والفائدة وتوفير الجهد على المزارعين والعاملين في مجال الزراعة.

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12:42ت م

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