السعودية اليوم / سجن القنفذة يحتفي بتخرج نزلائه من المعهد الصناعي



جدة 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م واس

اختتمت إدارة سجن القنفذة أنشطتها للعام الحالي، اليوم, بتخرج 73 نزيلاً من المعهد الصناعي في مختلف التخصصات.

وأكد مدير السجن العقيد عبدالرحمن القحطاني, إسهام هذه الدورات في تهيئة النزلاء للانخراط في سوق العمل بعد إنتهاء محكوميتهم مؤهلين بالعلم والممارسة, مشيراً إلى أن المعهد يتيح لهم التدريب في تخصصات الحاسب الآلي, والتبريد والتكيف والتمديدات الكهربائية, داعياً جميع النزلاء للاستفادة من الفرص التعليمية والتدريبية ليعودوا أفراداً صالحين ومنتجين يسهمون في استقرار أسرهم ودفع عجلة التنمية في هذا الوطن الغالي.

// انتهى //

12:02ت م

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