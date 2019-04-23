

سكاكا 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م واس

نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف اليوم، زيارات رقابية على عددٍ من منافذ بيع الأغذية العضوية، للتأكد من مطابقتها لنظام الزراعة العضوية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري أن هذا الإجراء يأتي تطبيقًا للمادة الثانية من نظام الزراعة العضوية، التي تهدف إلى تنظيم نشاط الزراعة العضوية بالمملكة وحمايته من أي ممارسات خاطئة.

// انتهى //

11:47ت م

0038





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بيئة الجوف تنفذ جولات رقابية على منافذ بيع الأغذية العضوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.