السعودية اليوم / رئيس الوزراء اللبناني يستقبل الدكتور عبدالله الربيعة



بيروت 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م واس

استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية سعد الحريري ، في العاصمة بيروت اليوم ، معالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري و الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللبنانية اللواء محمد خير.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية و مشاريع المركز المزمع تدشينها خلال الأيام المقبلة في لبنان، كما قدم الدكتور الربيعة درعا تذكاريا لدولة رئيس الوزراء اللبناني.

وعبر الدكتور الربيعة في تصريح صحفي عن سعادته البالغة بلقاء رئيس الوزراء سعد الحريري، مشيرا إلى أنه نقل لدولته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير

وأوضح معاليه أن هذه الزيارة تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين، وتأكيدا للعلاقات المتينة بين المملكة العربية

وأكد معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة أن هذه المشاريع ستتلوها مشاريع أخرى إن شاء الله، وهي ذات دلالة واضحة على العلاقات المتجذرة بين البلدين في المجال الإنساني وجميع المجالات.

//انتهى//

11:38ت م

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بيروت 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م واساستقبل دولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية سعد الحريري ، في العاصمة بيروت اليوم ، معالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري و الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللبنانية اللواء محمد خير.وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية و مشاريع المركز المزمع تدشينها خلال الأيام المقبلة في لبنان، كما قدم الدكتور الربيعة درعا تذكاريا لدولة رئيس الوزراء اللبناني.وعبر الدكتور الربيعة في تصريح صحفي عن سعادته البالغة بلقاء رئيس الوزراء سعد الحريري، مشيرا إلى أنه نقل لدولته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله -.وأوضح معاليه أن هذه الزيارة تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية من خادم الحرمين الشريفين، وتأكيدا للعلاقات المتينة بين المملكة العربية السعودية ولبنان، وسوف يتم خلالها تنفيذ العديد من البرامج وتوقيع الاتفاقيات لدعم العمل الإغاثي والإنساني للشعب اللبناني وكذلك لصالح اللاجئين السوريين.وأكد معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة أن هذه المشاريع ستتلوها مشاريع أخرى إن شاء الله، وهي ذات دلالة واضحة على العلاقات المتجذرة بين البلدين في المجال الإنساني وجميع المجالات.//انتهى//11:38ت م0037

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