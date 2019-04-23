السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تستضيف اللقاء التحضيري التاسع لمبادرة "وطننا أمانة "



عرعر 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م واس

استضافت جامعة الحدود الشمالية أمس، اللقاء التحضيري التاسع لمبادرة "وطننا أمانة" للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بحضور ومشاركة ممثلي فروع الجهات الحكومية المشمولة بالمبادرة في مرحلتها الثانية، وذلك في قاعة الاجتماعات بالجامعة بمدينة عرعر.

وافتتح معالي مدير جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري اللقاء، مرحباً بالحضور والمشاركين من القطاعات الحكومية، مقدماً شكره للهيئة على اختيارها الجامعة لعقد هذا الاجتماع انطلاقاً من واقع الشراكة معها، متمنياً لهم التوفيق في اجتماعهم التحضيري، مشيراً إلى أن الجامعة يسرها أن تفتح أبوابها لمثل هذه المبادرات الوطنية الرائدة والمشاركة بفعالية في هذه المبادرة من أجل الحفاظ على مكتسبات ومقدرات الوطن، حيث تعد الجامعة شريكاً هاماً للهيئة في مبادرة وطننا أمانة.

وهدف اللقاء لبحث برامج العمل التي سيتم تنفيذها في إطار هذه المبادرة، مع عدد من الجهات الحكومية المشمولة بها، حيث تضمن اللقاء شرحاً ومناقشة لمضامين المبادرة وأهدافها، والإعداد والاتفاق على البرامج والأنشطة والفعاليات واللقاءات والورش التي سيتم تنفيذها ضمن مبادرة وطننا أمانة خلال العام الحالي 2019م.

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11:36ت م

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