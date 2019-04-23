السعودية اليوم / أمير الجوف يستقبل مدير هيئة السياحة والتراث الوطني المعين حديثاً



سكاكا 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ياسر بن ابراهيم العلي، بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للفرع بالمنطقة، يرافقه عدد من منسوبي الفرع.

واستمع سمو أمير المنطقة من العلي لشرح عن سير العمل في فرع الهيئة بالمنطقة وإنجازاتها وخططها المستقبلية والمقومات السياحية, التي تتمتع بها المنطقة، وأوجه الدعم اللازمة لدعم التنمية السياحية فيها.

وأعرب سموه عن شكره لجهود الهيئة في المنطقة، متطلعاً لمزيداً من الإنجازات وزيادة المشاريع السياحية وتنوعها، متمنياً للعلي ومنسوبي الفرع التوفيق.

من جانبه ثمن العلي جهود سمو أمير منطقة الجوف في دعم السياحة والآثار في المنطقة ومتابعته المستمرة لأنشطتها.

// انتهى //

11:32ت م

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