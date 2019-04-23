السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في حائل



حائل 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م واس

بدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية، بمنطقة حائل، اليوم تقديم خدماتها المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "نأتي إليك" الموجهة إلى خدمة القطاعات الحكومية والخاصة في أماكن وجودهم.

وتقدم الوحدة المتنقلة خدماتها في مقر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في حائل، لمنسوبي الفرع, كما تنتقل غداً إلى مقر المحكمة الجزائية في حائل لتقديم خدماتها لمنسوبي المحكمة.

وتقوم الوحدة المتنقلة خلال الزيارة بعدد من الخدمات، مثل: إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

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11:30ت م

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