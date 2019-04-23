السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تستضيف اللقاء الأول لعمداء الجودة والاعتماد بالجامعات السعودية



جدة 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م واس

استضافت جامعة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أمس، اللقاء الأول لعمداء الجودة والاعتماد الأكاديمي بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية بالمملكة.

وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي في كلمة له خلال اللقاء, حرص الجامعات على تجويد مخرجاتها عن طريق المدخلات والعملية التعليمية, مشددًا على أن الاعتمادات ليست غاية، وإنما هي وسيلة من وسائل تطوير وتحسين العملية التعليمية.

من جانبه، أشار صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، إلى دور الهيئة ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في التعاون وتوجيه الجامعات بشأن الاعتمادات وتقديم الدعم اللازم لهم.

يُذكر أن اللقاء اشتمل على عدد من العروض وورش العمل التي تختص بالاعتمادات الدولية.

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11:19ت م

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