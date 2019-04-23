السعودية اليوم / أمير الجوف يستقبل رئيسة وأعضاء لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة



سكاكا 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيسة لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة الدكتورة وفاء بنت فاهد السرحاني وعضوات اللجنة.

وتسلم سمو أمير منطقة الجوف من الدكتورة السرحاني تقريراً عن أعمال اللجنة ودورها وأهدافها التي تسعى لتشخيص احتياجات الأسرة في المنطقة، والعمل على تقديم مقترحات وحلول وبرامج وعرضها على مجلس المنطقة لدراستها مع جهات الاختصاص.

كما اطلع سموه خلال الاستقبال على الخطة التنفيذية المستقبلية للجنة وآلية تنفيذها.

وأعرب سموه عن شكره لجهود اللجنة، متمنياً لهم التوفيق.

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11:05ت م

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