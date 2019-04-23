السعودية اليوم / مدير "تعليم الجوف" يعتمد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات



سكاكا 18 شعبان 1440 هـ الموافق 23 إبريل 2019 م واس

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في المراحل الدراسية كافة.

وتمنى الغامدي لجميع المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة التوفيق والسداد، كما قدم شكره لجميع العاملين والعاملات على إنجاز حركة النقل.

من جانبه، أوضح مدير إدارة شؤون المعلمين علي بن حمدان البيالي أن نسبة تحقيق رغبات المتقدمين في حركة البنين بلغت 39%، فيما بلغت نسبة تحقيق الرغبات في حركة البنات 21%، وللاطلاع على نتائج الحركة عبر حساب المعلم في نظام نور.

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11:04ت م

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