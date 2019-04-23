شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في سريلانكا تنعى احمد وهاني ضحية التفجيرات والان نبدء بالتفاصيل

نعت سفارة المملكة في سريلانكا مواطنيها أحمد زين الجعفرى وهاني ماجد عثمان اللذين وافتهما المنية يوم التفجيرات الاحد الماضى التي وقعت فى مدينة كولومبو.

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