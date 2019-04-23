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شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثمان "هاني" ضحية تفجير سيريلانكا والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المسؤول في قسم شؤون السعوديين بسفارة المملكة بسيرلانكا يحي أحمد لـ "اليوم" أنه تم التعرّف على جثمانه من قِبل والده.
في حين معلق التعرّف على زميلة أحمد جعفري، لحين ظهور نتائج الطبّ الشرعي.
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