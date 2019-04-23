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العثور على جثمان "هاني" ضحية تفجير سيريلانكا

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عثرت أجهزة الأمن بسيرلانكا ، على جثمان الشاب السعودي هاني عثمان، الملاح بالخطوط الجوية ، والذي كان مفقوداً جراء العمليات الإرهابية، التي استهدفت مدن ومناطق عدّة في سيرلانكا، أخيراً.

وأكد المسؤول في قسم شؤون السعوديين بسفارة المملكة بسيرلانكا يحي أحمد لـ "اليوم" أنه تم التعرّف على جثمانه من قِبل والده.

في حين معلق التعرّف على زميلة أحمد جعفري، لحين ظهور نتائج الطبّ الشرعي.

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