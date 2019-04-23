شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثمان "هاني" ضحية تفجير سيريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

عثرت أجهزة الأمن بسيرلانكا ، على جثمان الشاب السعودي هاني عثمان، الملاح بالخطوط الجوية السعودية ، والذي كان مفقوداً جراء العمليات الإرهابية، التي استهدفت مدن ومناطق عدّة في سيرلانكا، أخيراً.

وأكد المسؤول في قسم شؤون السعوديين بسفارة المملكة بسيرلانكا يحي أحمد لـ "اليوم" أنه تم التعرّف على جثمانه من قِبل والده.

في حين معلق التعرّف على زميلة أحمد جعفري، لحين ظهور نتائج الطبّ الشرعي.